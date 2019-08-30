اكتشاف مقبرة جماعية جديدة للأيزيديين بسنجار

2019/08/30 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد #المنظمة #الأيزيدية للتوثيق، أنها اكتشفت #مقبرة جماعية جديدة في “#سنجار” وقامت بإبلاغ #السلطات المعنية.وبحسب بيان المنظمة فإنه، «تمّ تشكيل فريق تقصي للمعلومات والإفادات الواردة […]

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