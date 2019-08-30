2019/08/30 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أثارت تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو المتضاربة بشأن مسار ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 مزيد من الالتباس بشأن وجهة الناقلة التي تلاحقها الولايات المتحدة.وسجلت ناقلة النفط مقصدها مرة أخرى إلى تركيا، لكن وزير الخارجية التركي أضاف المزيد من الالتباس بقوله إن السفينة متوجهة إلى لبنان – […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغموض يلف وجهة ناقلة النفط الإيرانية “المنبوذة” المركز الخبري الوطني.

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