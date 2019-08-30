2019/08/30 | 18:58

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عبد اللهيان : وزير خارجية البحرين اصبح متحدثاً بإسم الكيان الصهيوني

الجمعة

30

أب

2019 :

06:41 pm

52

:red_circle: قال كبير مساعدي رئيس

البرلمانالإيراني أميرعبداللهيان ان وزير الخارجية البحريني "العربي" أصبح

متحدثا بإسم الكيان الإسرائيلي، من خلال اعلان دعمه للإعتداء العسكري

الذي نفذته #تل_أبيب ضد ٤ بلدان عربية

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