الجبوري يطالب عبد المهدي بحسم ملف المغيبين

2019/08/30 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس كتلة المحور الوطني النيابية احمد الجبوري، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحل ملف المغيبين.

وقال بيان للجبوري تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان الجبوري وبمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسريا، اكد على ضرورة "رفع السرية عن ملف المغيبين والمفقودين كونه واجب وطني واخلاقي، ليواجه المدان عقوبته والبريء حريته، وبعكس ذلك سيبقى هذا الملف مصدر قلق شعبي لا يخدم مشروع المصالحة المجتمعية".

وتابع "على رئيس الوزراء حسم ملف المغيبين وبشكل عاجل، بعد مضي سنوات على اختفائهم بظروف عمليات التحرير ضد ارهابيي داعش".

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