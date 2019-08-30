تركيا تحذر اوروبا من موجة نزوح نحوها سببها النظام السوري

2019/08/30 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر وزير الخارجية التركية مولود تشاويش اوغلو، اليوم الجمعة، دول اوروبا، من تبعات استمرار الهجمات التي يقوم بها النظام السوري على ادلب.

وقال اوغلو خلال اجتماع بالمعهد النرويجي للعلاقات الدولية، تابعته "الغد برس"، ان "قصف النظام للمدن والبلدات والقرى في ادلب، واستهدافه المدنيين والمشافي بشكل خاص، يهدف الى اثارة المشاكل لدى الاوربيين، عبر دفع موجات هجرة جماعية".

وتابع "فقد اكثر من 500 مدني حياتهم جراء هذه الهجمات، فيما نزح اكثر من مليون شخص من مساكنهم، بالاضافة الى نزوح 200 الف الى الحدود التركية، وباستمرار القصف فان كارثة انسانية ستقع، قد تكون اسوا مما شهدته حلب".

وشدد على ضرورة ان "يصدر المجتمع الدولي صوتا، والا فان ما سيحدث في ادلب ستكون له عواقب مباشرة على امن اوروبا".

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