2019/08/30 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الأنبار ، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية باشرت بمشروع نصب كاميرات مراقبة على الطرق الرئيسية والفرعية في قضاء الفلوجة تمهيداً لرفع العديد من السيطرات الامنية في المدينة.وقال المصدر ، إن ” قيادة شرطة الأنبار باشرت بمشروع وضع أبراج مزودة بكاميرا مراقبة موضوعة في الطرق الرئيسية والفرعية وذلك …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بنصب كاميرات مراقبة في طرق الفلوجة النعيم نيوز.

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