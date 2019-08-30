2019/08/30 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC في سابقة هي الأولى، رصد علماء في أدمغة صغيرة مطورة مخبريا من خلايا جذعية نشاطا كهربائيا شبيها بذلك الموجود لدى البشر، ما يفتح طريقا بحثيا لدرس أمراض عصبية معقدة.ويظن العلماء أن هذه الأدمغة لا تظهر أي قدرات إدراكية لأنها شبيهة بأدمغة الأطفال الخدّج، لكنهم لا يستطيعون إثبات ذلك ما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سابقة علمية..نشاط كهربائي يصدر عن أدمغة مخلقة في المعمل المركز الخبري الوطني.

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