لإنقاذ أرواح وممتلكات الناس، جلسة حوارية حول أهمية الدفاع المدني في حياتنا

2019/08/30 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن أنشطة ومبادرات مشروع تعافي أقامت منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية بالتعاون مع قائممقامية قضاء الحمدانية ومديرية الدفاع المدني في قضاء الحمدانية ندوة توعوية حول أهمية الدفاع المدني في حياتنا صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 30آب2019 في قاعة قائممقامية قضاء الحمدانية.حضر الندوة قائممقام قضاء الحمدانية عصام دعبول ومدير …

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