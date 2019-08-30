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القوى العراقية: الخلاف السياسي ليس مبرراً لتجاوز الخطوط الحمراء


القوى العراقية: الخلاف السياسي ليس مبرراً لتجاوز الخطوط الحمراء
2019/08/30 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القوى العراقية: الخلاف السياسي ليس مبرراً لتجاوز الخطوط الحمراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/30 | 19:10.

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