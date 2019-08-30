2019/08/30 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت مجلة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية، إن القوات الجوية المصرية تستعد للحصول على 50 مقاتلة من طراز “ميغ-35″، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر طلبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي.menadefense وأشارت المجلة إلى أن المصور الروسي دميتري تيريخوف التقط أول صورة للمقاتلة في قاعدة جوكوفسكي الجوية الروسية، وتظهر الصورة المثيرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تستعد للحصول على صفقة مقاتلات روسية تعتبر الأكبر منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وكالة خطوة برس.

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