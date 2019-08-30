احباط عملية تهريب للنفط في كركوك

2019/08/30 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، إحدى تشكيلات وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، احباط عملية تهريب نفط، في محافظة كركوك....

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