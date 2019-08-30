2019/08/30 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد ، اليوم الجمعة، عن استئناف ضخ الماء إلى النهروان بعد حملة لتأمين خزين الماء الخام للنهر المبطن وتشغيل محطة ٩ نيسان التابعة ، مشيرة الى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد استئناف الضخ لجميع مناطق النهروان.وقالت المحافظة في بيان لها , أن ” سبب الانقطاع يعود إلى قيام محطة 9 نيسان التابعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن استئناف ضخ الماء للنهروان وتأمين خزين النهر المبطن النعيم نيوز.

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