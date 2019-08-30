إنتشال جثتي شخصين قضيا غرقاً شمال العراق

2019/08/30 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة السليمانية ،الجمعة، عن انتشال جثة رجل غريق من نهر "سيروان" في قضاء "كلار".

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