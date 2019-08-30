كتائب سيد الشهداء تحتج في بابل تنديدا باستهداف مقرات الحشد الشعبي

2019/08/30 | 19:12

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بغداد:سومر نيوز

نظمت كتائب سيد الشهداء احدى تشكيلات الحشد الشعبي، الجمعة، في بابل وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان الاسرائ...

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