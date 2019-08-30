الاتحاد الأوروبي يقدم 24.5 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

2019/08/30 | 19:12

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متابعة :سومر نيوز

أكد الاتحاد الأوروبي مساهمته بمبلغ 24.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد لحوالي 56 ألف موظف من موظ...

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