2019/08/30 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – كركوك

اكد مدير توزيع كهرباء كركوك ،ان اعمال الربط لخط منصورية كركوك تتطلب قطع الطريق بين كركوك وبغداد لساعات محدودة اليوم وغدا وليس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرق وجسور كركوك تنفي قطع طريق كركوك بغداد لمدة يومين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرق وجسور كركوك تنفي قطع طريق كركوك بغداد لمدة يومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).