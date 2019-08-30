العراق يستعيد ألواحاً مسمارية نهبت خلال الغزو

2019/08/30 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن متحف بريتيش ميوزيم البريطاني، اليوم الجمعة،أنه سلم العراق مجموعة من 156 لوحا بالكتابة المسمارية نهبت على الأرجح خلال الغزو الأميركي البريطاني للبلاد.

ونقلت فرانس برس،

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