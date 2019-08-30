بالوثيقة .. التعليم العالي تحدد جدول بمبالغ الكفالة المالية لمنح الوثائق لخريجي ذوي المهن الطبية والصحية

2019/08/30 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الإعلامي لوزير التعليم العالي إن تكون "عبر تنظيم كفالة قانونية تثبت فيها صيغة الكفالة عبارة (اضافة الى مبلغ الفائدة القانونية) أي نسبة الفائدة القانونية ستكون بذمة الكفيل، وبإمكان الجامعات بدء إجراءات منح الوثائق حسب الضوابط والجدول المرفق طياً.انتهى.ص.هـ.ح.

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