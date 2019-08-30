اليمن .. مقتل 3 من قوات

2019/08/30 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر إن "انتحاريا وجّه دراجته النارية المفخخة نحو عربة تابعة لمقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من ممر دائري في حي شيخ سعد شمال المدينة".وأشارت مصادر يمنية إلى أن قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي واصلت تنفيذ حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مختلف أحياء عدن وسط الحديث عن اشتباكات متفرقة في المدينة.يذكر أن قوات "الحزام الأمني" كانت قد سيطرت أمس على مدينتي زنجبار وجعار في محافظة أبين بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

انتهى.ص.هـ.ح.

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