الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الـ25 مليونا

2019/08/30 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مصرف الرافدين اليوم الجمعة اطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” تسخة منه انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي

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