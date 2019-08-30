لأول مرة .. نتنياهو يقر باستهداف إيران في العراق

2019/08/30 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقرّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، ضمنيًا، باستهداف إيران في العراق عسكريًا.

وقال نتنياهو خلال بثّ مباشر في صفحته الرسميّة في فيسبوك اليوم، "أنا أفعل كل شيء للحفاظ على أمن دولتنا من كافة الجهات.



من الشمال أمام لبنان وحزب الله؛ في سورية أمام إيران وحزب الله، وللأسف في العراق، أيضًا، أمام إيران".

وأضاف "نحن محاطون بالإسلام المتطرّف الذي تقوده إيران".

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