تركيا تفرج عن ستة عراقيين وسابع يفشل بالانتحار بإلقاء نفسه من على جسر عالٍ

2019/08/30 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين العراقيين ومقرها اقليم كوردستان يوم الجمعة عن اسهامها بالإفراج عن ستة عراقيين بينهم امرأة وفتاة وطفل من اهالي اربيل ومناطق وسط وجنوب العراق كانوا محتجزين لدى السلطات التركية لوجود مشاكل في تأشيرات دخولهم.

وذكرت المؤسسة في بيان اليوم انه في الايام الماضية وعن طريق ممثل مؤسسة "القمة" في تركيا الذي هرع الى مساعدة عدد من المواطنين من اهالي مدينة اربيل ، ومناطق وسط وجنوب العراق حيث تمكن و خلال ساعات معدودة من حل مشكلة تأشيرات الدخول، والاوراق الثبوتية لهم لكي يتمكنوا من العودة الى اقليم كوردستان والعراق.

واوضحت المؤسسة ان شابا من اهالي محافظة واسط حاول الانتحار اذ القى بنفسه من على جسر عالٍ، ولكن لحسن الحظ كُتبت له النجاة، مشيرة الى ان ممثل المؤسسة في تركيا وبعد علمه بالحادثة قدم للشاب المساعدة اللازمة وانهى له الاجراءات الرسمية لكي يعود الى بلده.

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