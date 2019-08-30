2019/08/30 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… خلافا للاعتقاد السائد أن التخلي عن الخبز يساعد في الحفاظ على الصحة والتخلص من الوزن الزائد، يرى خبراء أنه طعام مهم يحتاج إليه الجسم.يحتوي الخبز على الكربوهيدرات المعقدة التي تعطينا الطاقة، يعود تاريخ صناعة الخبز إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، كما كان يصنعه المصريون القدماء وتظهر بعض اللوحات في الأهرامات أن الموتى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يحدث للجسم إذا تخليت عن الخبز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يحدث للجسم إذا تخليت عن الخبز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).