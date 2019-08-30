2019/08/30 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة نفط الشمال ، إحدى تشكيلات وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب نفط، في محافظة كركوك.وذكرت المديرية في بيان لها , أن ” منتسبي شرطة نفط الشمال، وبعد ورود معلومات استخباراتية، ضبطوا عجلة تحمل 12 برميلاً من مادة النفط الأبيض ، معد للتهريب في محافظة كركوك”.وأضاف البيان ، أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية تهريب للنفط في كركوك النعيم نيوز.

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