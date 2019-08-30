شاهد: التحالف الدولي يقصف هدفين لداعش في الأنبار

2019/08/30 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار / خطوة برس ضربة جوية استهدفت هدفين لداعش من قبل التحالف بأمر وإذن قوات الأمن العراقية وقيادة العمليات المشتركة في منطقة الحسينيات في الانبار.

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