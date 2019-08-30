2019/08/30 | 19:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية لأهالي حي بغداد في البصرة تطالب بالخدمات #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VPVa1bl6b6A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية لأهالي حي بغداد في البصرة تطالب بالخدمات #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية لأهالي حي بغداد في البصرة تطالب بالخدمات #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).