2019/08/30 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VPVa1bl6b6A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية لأهالي حي بغداد في البصرة تطالب بالخدمات #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية لأهالي حي بغداد في البصرة تطالب بالخدمات #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).