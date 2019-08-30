نائب يمتدح الاحتلال البريطاني للعراق ويذم الامريكي

2019/08/30 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

امتدح النائب عبد الامير التعيبان الدبي، اليوم الجمعة، ما وصفها بالانجازات التي حققها الاحتلال البريطاني، مقارنة بما تسبب به الامريكي على العراق.

وقال الدبي في تغريدة على حسابع في موقع "تويتر"، تابعتها "الغد برس"، حول الفرق بين الاحتلالين "شاتان بين الاحتلالين البريطاني والامريكي، البريطاني اسس الدولة العراقية المعاصرة، واسس البنى التحتية للري والتعليم والصحة والزراعة والجيش".

وتابع "واما الامريكي، فقد هدم الدولة العراقية وهدم كل ما قامت به الانظمة السابقة، واخطر ما قام به الاحتلال الامريكي هو تهديم الانسان العراقي".

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