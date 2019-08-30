الاستخبارات التركية تعتقل مسؤول منظمة غولن في ماليزيا

2019/08/30 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على أحد المسؤولين في منظمة "غولن"، التي تصنفها أنقرة كمنظمة إرهابية، وتتهم مؤسسها الداعية عبد الله غولن بالوقوف وراء انقلاب تموز الفاشل.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها، إن الاستخبارات التركية قبضت على مسؤول منظمة "غولن" في ماليزيا "عارف كوميش"، وساقته للمثول أمام القضاء.

وأكدت المصادر ذاتها أن الاستخبارات جلبت الإرهابي المذكور إلى تركيا، اليوم الجمعة.

ويواجه "عارف كوميش"، الذي تقلد مناصب عدة في منظمة "غولن"، خلال الفترات الماضية، تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة".

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