رسمياً.. ميسي يغيب عن لقاء أوساسونا

2019/08/30 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيغيب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن قائمة برشلونة التي ستواجه أوساسونا، غدًا السبت، على ملعب السادار ضمن الجولة الثالثة من الليجا، لمواصلة تعافيه من الإصابة في العضلة النعلية لساقه اليمنى.وكما كان منتظرًا، لم يدخل ميسي، في القائمة التي أعلنها المدرب إرنستو فالفيردي، اليوم الجمعة، للسفر غدًا إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا، العائد لدوري الأضواء هذا […]

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