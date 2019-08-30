السرعة العالية وانفجار اطار سيارة وراء مصرع وإصابة أربعة أطفال جنوب الحلة

2019/08/30 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثلاثة اطفال مصرعهم وأصيب رابع بحادث دهس اليوم الجمعة في قرية الدولاب التابعه لمدينه الحلة مركز محافظة بابل.وقال مصدر في شرطة بابل”أن عجلة خرجت عن طريق بسبب السرعه العالية وانفجار أحد إطاراتها في قرية الدولاب التابعه لمدينه الحلة مركز محافظة بابل وقامت بدهس اربعه اطفال كانوا قرب الطريق مما أدى إلى قتل ثلاثة […]

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