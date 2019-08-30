الكهرباء تعلن استكمال الاجراءات النهائية لمشروع الربط الخليجي

2019/08/30 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، عن استكمال الإجراءات النهائية لمشروع الربط الخليجي العملاق الذي سيعزز الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب البلاد، وتوفير أسس تبادلها، بالاضافة إلى نفع مجمل منظومة الطاقة الوطنية العراقية.

وذكر بيان للوزارة انه "استكمالا للاجتماعات التي عقدت ضمن سلسلة جولات أجراها الوفد الحكومي في وقت سابق برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، شملت دول الخليج، عقدت في مقر وزارة الكهرباء اجتماعات مهمة استمرت يومين، بدأت يوم الأربعاء الماضي في جلسة نقاشية مطولة بين الوزير ووفد الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الخليجي برئاسة احمد الابراهيم، ومن ثم أعقبها الاجتماع النهائي يوم أمس الخميس بين وزارة الكهرباء يمثلها وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع المهندس نافع عبدالسادة، والملاك المتقدم للوزارة، مع أعضاء الإدارة التنفيذية لهيئة الربط لمنظومة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي".وأضاف البيان ان الاجتماع هو "لوضع اللمسات الأخيرة قبل المضي بعملية الربط النهائي المزمع اجراؤها في الفترة المقبلة، حيث تم مناقشة متطلبات الربط النهائي الفنية والمالية والقانونية التي ستسهم في تعجيل إجراءاته، سيتم تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة {500 ميكاواط} عند الحاجة كمرحلة أولى، والتي ستعزز الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب البلاد، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية".وتابع ان "وكيل وزارة الكهرباء من جانبه، أكد على استعداد الوزارة لتطوير واقع شبكات النقل والتوزيع ما سيسهم بزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية في عموم البلاد" .وأوضح البيان، ان "المجتمعين أكدوا على ضرورة مراعاة عنصر الوقت، واختصار الزمن بغية إنهاء هذا المشروع بالسرعة الممكنة، كونه يعد من المشاريع العملاقة التي تعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الاعضاء".وختم بالقول ان "هناك اجتماعات سابقة تناولت الإيجابيات الكبيرة التي ستنتج من مخرجات مشروع الربط الخليجي التي ستعود بالنفع على مجمل منظومة الطاقة الوطنية العراقية، كونه يعد استثمارا في مجال الطاقة وتوفيرها كسلعة ستراتيجية يمكن تسويقها عبر دول الخليج وصولا الى الدول الأوروبية على المدى البعيد".انتهى

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