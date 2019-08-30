ظريف: ايران تلتزم بالاتفاق النووي بقدر ما تلتزم به الأطراف الأخرى

2019/08/30 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي بقدر ما تلتزم به الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها.ودعا ظريف في مقابلة اجرتها معه وكالة الانباء الماليزية (برناما) بحسب وكالة ” فاريس ” ، الاطراف الاوروبية الى الالتزام بالاتفاق النووي بشكل كامل، مضيفا ايران ستلتزم بالاتفاق (النووي) بقدر التزام الاعضاء الآخرين.وحول […]

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