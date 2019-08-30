2019/08/30 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعادت الولايات المتحدة الخميس تأسيس “القيادة الفضائية الأميركية” لتكون الذراع العملية للجيش الأميركي في الفضاء، في خطوة مثيرة تجاه “عسكرة الفضاء” الذي يمكن أن يطلق سباق تسلح بين الدول الكبرى خارج حدود الكرة الأرضية.ففي حفل أقيم في البيت الأبيض الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: “هذا يوم تاريخي..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب وعسكرة الفضاء..



إنذار بحرب نجوم “حقيقية” وكالة خطوة برس.

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