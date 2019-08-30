نيوزلندا تمنع السباحة مع الدلافين بسبب

2019/08/30 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

منعت السلطات النيوزلندية السيّاح من السباحة واللعب مع الدلافين قبالة سواحل الجزيرة الشمالية للبلاد، بسبب مشاعر المحبّة التي تتملك الناس اتجاه هذا

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