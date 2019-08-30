التعليم توافق على تخفيض معدل نقل طلبة طب الأسنان والصيدلة في الخارج إلى العراق

2019/08/30 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وافق وزير التعليم على تخفيض معدل نقل طلبة كليات طب الاسنان والصيدلة من خارج العراق الى الجامعات والكليات الأهلية من ٨٣ الى ٨٠

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