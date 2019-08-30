انتحار فنان شعبي معروف في دهوك

2019/08/30 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم رئيس فرقة "نهيل" للتراث الشعبي الفنان بكر مصطفى يوم الجمعة على الانتحار في ناحية "ديرلوك" التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك.

وتفيد المعلومات المتوفرة لشفق نيوز، ان الفنان مصطفى قام ظهر اليوم بالانتحار بواسطة شنق نفسه داخل منزله في قرية "بلاڤا" بناحية "ديرلوك".

هذا ولم تُعرف الاسباب التي ادت الى انتحار الفنان الشعبي.

ومصطفى الذي يبلغ من العمر 45 عاما يُعد من فناني التراث الشعبي المعروفين في اقليم كوردستان، وهو مؤسس لفرقة "نهيل" لديه مجموعة من النتاجات الفنية الغنائية وهو متزوج وأب لخمسة اطفال.

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