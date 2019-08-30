ضبط كميات من الأسلحة والعتاد في مناطق ريفية بغربي نينوى

2019/08/30 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة الدفاع ،الجمعة، العثور على كميات من الأسلحة والعتاد في مناطق ريفية غرب محافظة نينوى.وذكرت الوزارة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه،إن “قيادة فرقة المشاة الـ20 نفذت عملية بحث وتطهير في المنطقة الواقعة جنوب وغرب بحيرة سنيسلة غرب نينوى”.وأضاف البيان أن “العملية انطلقت بإشراف قائد الفرقة اللواء الركن […]

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