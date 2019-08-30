فيديو: تسليم الدار 163 لعائلة أحد ضحايا الحرب على داعش في كربلاء

2019/08/30 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام صندوق اسكان عوائل ضحايا الحرب على داعش، الجمعة، بتسليم الدار 163 في كربلاء الى عائلة قتيل شارك بالحرب ضد داعش.ووفقاً للفيديو فإن “الصندوق يشرع بتسليم 235 داراً لعوائل الضحايا”، مبيناً أن “الكلفة الاجمالية لشراء القطعة وبنائها وصلت الى 70 مليون دينار”.

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