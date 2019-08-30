2019/08/30 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلن محافظ البصرة اسعد العيداني ، الجمعة، عن موافقته على صرف (15) مليار دينار عراقي لمختلف المؤسسات الصحية في محافظة البصرة، مشيراً الى ان هذه التخصيصات المالية جاءت بجهود مشتركة للحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي من اجل دعم وتقويم المؤسسات الصحية في المدينة.وقال العيداني في بيان تابعته “كلكامش برس”، إنه “وافق على صرف مبلغ (15) مليار دينار عراقي لمختلف المؤسسات الصحية في البصرة والتي تتعلق بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة وصيانة الأبنية ، فضلاً عن تخصيص الاموال لبعض المراكز التخصصية لمعالجة مختلف الأمراض من بينها أمراض القلب والكلى والأمراض الأخرى”.من جهته اوضح مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي ان “هذه التخصيصات المالية ستكون مهمة لدعم مختلف مستشفيات البصرة والمراكز التخصصية منها مركز الثلاسيميا والأورام والقلب وزرع الكلى والسكري ، فضلاً عن تخصيصات مالية لتنظيف المؤسسات الصحية في مركز وأقضية ونواحي البصرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (15 مليار دينار للمؤسسات الصحية في البصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (15 مليار دينار للمؤسسات الصحية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).