قائد الشرطة الاتحادية يؤكد قرب تسلم الملف الأمني في 4 محافظات

2019/08/30 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط عن قرب استلام قواته للملف الأمني في أربع محافظات تبدأ من البصرة وميسان وذي قار والمثنى.وقال البطاط في تصريح صحفي اليوم ” إن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من وزير الداخلية ياسين الياسري ووفق خطة أعدت لحماية المناطق الجنوبية وإعادة النظام والأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات فيها، […]

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