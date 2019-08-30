2019/08/30 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، يوم غد السبت، أول أيام شهر محرم، للعام الهجري&nb...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الوقف السني يعلن غدًا أول أيام شهر محرم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الوقف السني يعلن غدًا أول أيام شهر محرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).