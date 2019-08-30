2019/08/30 | 20:31

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ديوان الوقف السني يعلن السبت أول أيام شهر محرم الحرام

الجمعة

30

أب

2019 :

08:20 pm

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أعلن ديوان الوقف السني يوم غد السبت أول أيام شهر محرم الحرام للعام

الهجري 1440.وقال ديوان الوقف السني في بيان انه نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين

الشرعي والفلكي، فأن لجنة تحديد أوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف

السني تعلن أن يوم غد السبت الموافق 31/8/2019، هو غرة شهر محرم

الحرام للعام 1440 هـ.

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