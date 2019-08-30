قناة اسرائيلية: احتمالية عقد لقاء بين ترامب وحسن روحاني قريباً

2019/08/30 | 20:32

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المستقلة / متابعة /- كشفت القناة العبرية الـ”13″ النقاب عن احتمالية عقد لقاء بين الرئيس الأميريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني، قريبا.

وذكرت القناة، في تقرير اخباري لها، أن “الضوء الأخضر” الذي سمح به ترامب لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعقد لقاءات مشتركة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على هامش حضوره قمة السبع الكبار بمنتجع بياريتز الفرنسي، ربما مؤشر على عقد لقاء بين ترامب وروحاني، في القريب العاجل.

وأفادت القناة العبرية بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاول الاتصال مرارا بالرئيس ترامب، ولكن الأخير لم يرد عليه، ليلح عليه في طلب ألا يلتقي بظريف، على هامش قمة السبع الكبار.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن ترامب كان مشغولا بلقاءات قمة مع كثير من القادة والزعماء الدوليين، ولم يكن لديه وقت لتلقي اتصالات من نتنياهو، في وقت التقى ماكرون بظريف، وتباحثا معا حول تجديد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

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