وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح

2019/08/30 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم

المتحدة، اليوم الجمعة، أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون

اليورانيوم المخصب، كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.

وقالت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الموقع

في عام 2015، إنه في شهر يوليو/تموز الماضي ”تخطت إيران كلًا من الحد المتعلق

بمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 202.8 كيلوجرام، والحد المتعلق بنقاء المادة

الانشطارية البالغ 3.67 %“.

وأظهر التقرير الفصلي، الذي توزعه الوكالة على الدول

الأعضاء، أنه ”بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم

المخصب لدى إيران 241.6 كيلوغرام، بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته

إلى 4.5%، وهو ما لا يزال أقل بكثير عن نسبة 20% التي وصلت إليها قبل الاتفاق، وعن

نحو 90% التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة“.

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