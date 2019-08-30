الوقف السني يعلن غدًا أول أيام شهر محرم

2019/08/30 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، يوم غد السبت،

أول أيام شهر محرم، للعام الهجري 1440.

وقال ديوان الوقف السني، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، انه “نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي،

فأن لجنة تحديد أوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد السبت

الموافق 31/8/2019، هو غرة شهر محرم الحرام للعام

1440 هـ”.

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