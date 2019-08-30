النقل تعلن وقيع عقد مشروع طريق مدخل ميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية

2019/08/30 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن

وزير النقل عبد الله لعيبي، الجمعة، توقيع عقد مشروع انشاء طريق مدخل ميناء الفاو

الكبير مع شركة دايو الكورية.

وقال

لعيبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المشروع يهدف الى

انشاء طريق ستراتيجي يربط الميناء من واجهة البحر الى المدينة وثم الى محافظات

البلاد كافة”، مبيناً أن “توقيع العقد جاء لأهميته في استمرار العمل ضمن

المرحلة القادمه للمشروع”.

وأضاف

أن “المشروع من ضمن مشاريع البنى التحتية ل‍مشروع ميناء الفاو الكبير”.

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