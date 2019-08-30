2019/08/30 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مشكلة الولايات المتحدة لا تكمن في موضوع الرسوم الجمركية بل في النظام الاحتياطي الفدرالي.وكتب ترامب في تغريدة على “تويتر”: “يتراجع سعر اليورو بالنسبة للدولار بشكل جنوني، وهو ما يعطيه ميزة كبيرة في التصدير والإنتاج..ولكن الاحتياطي الفدرالي لا يفعل شيئًا! دولارنا حاليا، هو […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: الاحتياطي الفدرالي هو مشكلة الولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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