غدا افتتاح جسرين في كركوك

2019/08/30 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير الطرق والجسور في كركوك المهندس قيماز موسى , عن افتتاح جسرين غدا في كركوك .وقال ان المشروعين الاول جسر كركوك تكرين بمريم بيك والذي نفذته شركة المعتصم والجسر الثاني بناحية تازه وهو من المشاريع الحيوية والمهمة والتي ستخدم جميع المسافرين وتنشط الحركة الاقتصادية والزراعية.

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