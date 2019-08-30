2019/08/30 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد تحالف “#الفتح” الذي يتزعمه #هادي_العامري، اليوم الجمعة، أن #الحشد_الشعبي يستعد للرد على اعتداءات “#إسرائيل” عليه، من خلال قصف مقراته ومخازن أسلحته.القيادي في #التحالف النائب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الحشد الشعبي يستعد للرد عسكرياً على الهجمات الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: الحشد الشعبي يستعد للرد عسكرياً على الهجمات الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).