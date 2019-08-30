محافظ بابل: استعدادات مكثفة لإقامة مهرجان ثقافي عالمي

2019/08/30 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بابل كرار العبادي، اليوم الجمعة، الاتفاق لإعداد مهرجان كبير في المحافظة برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح يتضمن دعوة كل مثقفي العالم والمؤسسات المعنية بالمجال الثقافي.

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